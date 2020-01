Shenmue III va faire la course avec son premier DLC déjà daté, Battle Rally

Son austérité et son gameplay rigide ont beau ne pas avoir séduit tout le monde, Shenmue III a néanmoins réussi son pari en séduisant les joueurs des épisodes originaux prêts à retrouver les personnages et l'ambiance de la franchise.

Rétro sur le fond, le titre d'Ys Net l'est moins sur la forme, car il va s'essayer à la norme bien moderne des DLC et autres Season Pass. La première extension, Battle Rally, est d'ailleurs déjà prête à voir le jour, elle qui nous invite à des courses pas comme les autres, où nous devrons aussi bien surmonter le parcours que des bagarres en un contre un.

Nous pourrons jouer avec Ryo Hazuki, mais aussi, pour la première fois dans la franchise, avec d'autres personnages : le chasseur de trésor Wuying Ren et la partenaire du héros, Wei Zhen, qui fait enfin son apparition dans le jeu. Des bonus et objets inédits peuvent être remportés en gagnant ces fameuses courses. Pour les intéressés, Battle Rally sera vendu pour 7,99 € et sa date de sortie est fixée au 21 janvier 2020 sur PC et PS4 : les acheteurs de la Complete DLC Collection à 14,99 € recevront bien évidemment le DLC sans frais supplémentaires.

