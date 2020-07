Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, surprise, l'épisode Lucifer's Call de la PS2 annoncé sur PS4 et Switch

Si le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de ce mois de juillet servait principalement à donner des nouvelles de jeux déjà annoncés, comme Shin Megami Tensei V qui s'est enfin remontré avec une belle bande-annonce mettant en scène son personnage principal. Sauf que ce n'est pas le seul jeu qu'Atlus a mis en avant. En effet, 17 ans après sa sortie initiale en 2003 au Japon, Shin Megami Tensei III: Nocturne (Lucifer's Call en Europe) va faire son retour en Full HD !

L'annonce est certes apparue dans la diffusion de Nintendo, mais ce Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster est prévu sur PS4 et Switch au printemps 2021 à l'international, une année qui devrait donc ravir de joie les fans de la licence. Les plus impatients, et sachant parler japonais, n'auront pas à attendre aussi longtemps, puisque la date de sortie dans l'Archipel est elle fixée au 29 octobre 2020 ! Malgré le titre, l'éditeur parle carrément de remake, à voir ce qu'il en est vraiment.

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le trailer japonais ci-dessous, bien plus complet et qui dévoile une édition limitée à 13 980 ¥ (environ 114 €) incluant le jeu, un magazine de 106 pages, deux CD pour un total de 37 pistes avec des arrangements au piano pour l'un et des OST rares pour l'autre, une lampe aromatique Amala Tenrinko et un boîtier vortex. Les précommandes ouvriront dès demain à midi heure locale. Un livestream sera diffusé le 23 juillet à 19h30, là encore localement, soit 12h30 en France.

