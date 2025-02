Shinobi: Art of Vengeance officialisé avec du gameplay et une date de sortie

L'un des objectifs actuels de SEGA est de remettre sur le devant de la scène ses vieilles franchises et les fans attendent notamment avec impatience la sortie d'un jeu Shinobi, développé par les Français de Lizardcube (Streets of Rage 4). À l'occasion du PlayStation State of Play, le titre s'est enfin dévoilé de manière officielle :

Vous pouvez découvrir ci-dessus la première bande-annonce de gameplay de Shinobi: Art of Vengeance, qui sera évidemment un jeu d'action en 2D et à défilement horizontal, arborant cette fois des graphismes en cell-shading qui collent parfaitement à l'ambiance. Les joueurs incarneront Joe Musashi, un ninja légendaire qui se lance dans une quête de vengeance après que son village ait été brûlé.

La date de sortie de Shinobi: Art of Vengeance est déjà fixée au 29 août 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, avec une Deluxe Edition numérique incluant divers bonus. Enfin, toute précommande permettra d'y jouer avec trois jours d'avance.