Silent Hill 2 : les boss ont bien changé, la preuve avec cette vidéo de gameplay

La date de sortie de Silent Hill 2 Remake se rapproche toujours un peu plus, les fans ont hâte de mettre les mains sur le titre développé par Bloober Team, même si certains chanceux ont déjà reçu leur exemplaire physique. Comme si les spoilers ne suffisaient pas sur la Toile, c'est PlayStation qui dévoile désormais un combat de boss. Si vous voulez garder la surprise, évidemment, n'allez pas plus loin !

La vidéo n'est pas diffusée sans contexte, elle est issue d'un épisode de PlayStation Underground où le directeur créatif Mateusz Lenart et le scénariste Andrzej Mądrzak nous présentent une séquence de gameplay à l'hôpital Brookhaven, comparant ce même passage entre les versions PlayStation 2 et PS5. Bien évidemment, l'esprit reste le même, mais le jeu est plus moderne, avec une cinématique en compagnie de James et Laura réalisée différemment et surtout un combat contre le boss Flesh Lip plus dynamique, avec pas mal de différences dans l'affrontement.

Récemment, PlayStation avait partagé une plus courte bande-annonce, mettant en avant les fonctionnalités de la version PS5. Et, plus tôt dans la semaine, c'est Konami qui a partagé des extraits de la bande originale du remake, encore une fois composée par Akira Yamaoka. La date de sortie de Silent Hill 2 est fixée au 8 octobre 2024, vous pouvez le précommander contre 49,99 € sur Amazon.