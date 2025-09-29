Silent Hill f : un premier gros chiffre de ventes pour le survival horror

Un premier chiffre de ventes pour Silent Hill f





Konami annonce aujourd'hui que Silent Hill f, sorti le 25 septembre, a déjà atteint le million d'exemplaires vendus dans le monde. Ce chiffre reflète les ventes numériques et physiques du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, l'Epic Games et Microsoft Windows.

Ce succès confirme le statut de la série en tant que franchise horrifique majeure : Silent Hill continue de trouver un écho auprès des joueurs et joueuses en quête d'une expérience d'horreur psychologique saisissante. Avec Silent Hill f, les fans peuvent dès à présent découvrir une histoire inoubliable écrite par Ryukishi07 ainsi qu'une direction artistique aussi belle que terrifiante.

Dans Silent Hill f, direction le Japon





Ce nouvel épisode de la saga Silent Hill est un savant mélange d’horreur japonaise et de paysages à la beauté envoûtante, qui crée une atmosphère aussi intense que captivante. Shimizu Hinako, une lycéenne qui peine à répondre aux attentes de la société, erre dans sa ville natale d'Ebisugaoka alors qu'une brume mystérieuse envahit la ville. Au cours de son périple, Hinako doit affronter des créatures terrifiantes, percer des mystères et prendre des décisions traumatisantes qui influenceront son destin.

La créativité de Ryukishi07 et les créatures et personnages conçus par kera permettent aux joueurs et joueuses de découvrir une histoire particulièrement terrifiante, accompagnée d'une magnifique bande-son composée par les célèbres Akira Yamaoka et Kensuke Inage.

Pour rappel, Silent Hill 2 Remake avait lui aussi atteint le million d'exemplaires vendus en trois jours. Vous pouvez acheter Silent Hill f: Day One Edition à 59,99 € sur Cdiscount.

