SINoALICE lancé en Occident, un point sur les bonus de lancement et les dates de la collaboration avec NieR Replicant et Automata

Cela fait désormais un peu plus de trois ans, en juin 2017, que Pokelabo et Square Enix lançaient SINoAlice sur mobiles au Japon, un jeu de rôle gacha ayant pour particularité d'avoir un univers chapeauté par Yoko Taro, connu pour les Drakengard et NieR, avec Keiichi Okabe s'occupant en partie de la bande-son. Avec de tels grands noms, les joueurs occidentaux attendaient évidemment une localisation, plus de 2 millions de préinscriptions ayant été enregistrées, qui a donc été annoncée en mars dernier. Depuis, le compte à rebours nous menait à ce mercredi 1er juillet 2020, jour fatidique du lancement international dans 139 pays.

Pour l'occasion, vous pouvez retrouver ci-dessus une bande-annonce résumant le propos et le gameplay du jeu. Oui, c'est un univers sombre et lugubre qui nous est proposé, à ne pas mettre entre toutes les mains puisqu'il est entre autres question de suicide, de péchés et autres thèmes plutôt matures, le tout utilisant des personnages de contes à l'apparence féminine. Voici d'ailleurs les héroïnes principales avec le nom des seiyū leur donnant de la voix :

Alice (« Servitude ») - M・A・O ;

Blanche-Neige (« Justice ») - Reina Ueda ;

Cendrillon (« Dépravation ») - Eri Kitamura ;

Hansel et Gretel (« Délire ») - Maaya Uchida ;

Petit Chaperon rouge (« Brutalité ») - Rika Tachibana ;

Belle au bois dormant (« Indolence ») - Kaede Hondo ;

Princesse Kaguya (« Masochisme ») - Shizuka Itō ;

Pinocchio (« Dépendance ») - Yūko Sanpei.

Pour fêter le lancement, 14 bonus différents peuvent être récupérés si vous vous étiez préinscrits, ainsi que 910 cristaux crépusculaires pouvant servir à réaliser 3 gachas à 11 tirages selon le site officiel. En plus de ça, la campagne Longueur d'avance permet d'effectuer 11 tirages chaque jour jusqu'au 16 juillet à 14h59, permettant notamment d'obtenir Alice (Ecclésiastique), Cendrillon (Destructeur) et Pinocchio (Sorcier). Il est d'ailleurs possible de les avoir dès la création de votre compte, qui permet en plus de reroll facilement jusqu'à obtenir ce que vous désirez.

Un bonus peut également être conféré lors de chaque connexion journalière, et une mission Longueur d'avance est disponible.

Du 1er au 9e jour : 30 cristaux crépusculaires

10e jour : arme SR « Lance des flocons de neige »

Par ailleurs, la double collaboration avec NieR Replicant et NieR: Automata (n'hésitez pas à craquer si ce n'est toujours pas fait, surtout à 28,01 € sur Amazon dans sa Game of The YoRHa Edition) aura lieu dans un premier temps du 16 juillet au 6 août, avec les personnages du plus récent épisode, puis du 6 au 20 août.

Une bande-annonce présentant certains des personnages qui pourront être obtenus avait été diffusée ces dernières semaines, participant évidemment à l'engouement pour le titre mobile.

Vous pouvez donc télécharger SINoALICE sur les boutiques de vos appareils Android ou iOS dès maintenant et gratuitement, intégralement traduit en français au passage, mais sachez que quelques soucis de serveurs sont toujours présents à l'heure où nous rédigeons ces lignes.