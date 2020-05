Skeletal Avenger : un hack'n slash cartoonesque annoncé sur toutes les plateformes

10tons Ltd a déjà à son actif un tas de jeux comme Tesla vs Lovecraft, Jydge ou encore Undead Horde, il prévoit de sortir dans quelques jours Tesla Force: United Scientists Army, puis Dysmantle en fin d'année, mais le développeur indépendant ne s'arrête pas là et vient de dévoiler aujourd'hui un autre jeu, Skeletal Avenger.

Ce jeu est toujours développé de manière indépendante et reprendra les mécanismes des hack'n slash et des rogue-lite en nous plongeant dans des donjons aux allures cartoonesques, mais l'ambiance sera quand même sanglante. Le héros, un squelette, peut en effet se servir de son crâne comme d'une arme et ainsi effectuer des attaques spéciales à distance, l'effet change en fonction du chapeau porté. L'arsenal promet d'être varié, et le titre sera jouable en solo comme en coopération jusqu'à quatre joueurs, en local.

Skeletal Avenger promet déjà d'être plutôt fun, et il est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.