SMITE 2 : une suite au MOBA culte sous Unreal Engine 5 annoncée, quid de SMITE 1 ?

Il y a quasiment 10 ans, Titan Forge Games et Hi-Rez Studios lançaient sur PC SMITE, un MOBA free-to-play qui a depuis été porté sur consoles. Les studios veulent du neuf et annoncent désormais SMITE 2, qui sera bien une suite développée à l'aide de l'Unreal Engine 5. De gros changements en vue ?

SMITE 2 compte bien reprendre tout ce qui a fait le succès du premier volet en y apportant de nombreuses améliorations, les développeurs détaillent tout cela :

SMITE 2 reprend tout ce que les joueurs aiment dans SMITE et l'enveloppe dans des graphismes, des animations et une jouabilité à la pointe de la technologie. L'interface utilisateur a été affinée, le son a été mis à jour, les effets sont plus clairs et les compétences des dieux tels qu'Ymir sont basées sur la physique. Le passage à une nouvelle technologie de base permet également un cross-play de pointe, une refonte des classements avec de nouveaux niveaux et structures, ainsi qu'un matchmaking amélioré.

Les nouveaux venus aussi bien que les vétérans découvriront de nouveaux panthéons de dieux, des panoplies de compétences améliorées, des changements de gameplay et des systèmes de reliques et d'objets remaniés pour une stratégie plus profonde et des combats plus percutants. En plus d'un emplacement dédié au contrôle de la vision et de nouveaux objectifs de carte dynamiques, SMITE 2 introduit deux sources de puissance - la Force et l'Intelligence - pour diversifier les compétences de chaque divinité et offrir des styles de jeu plus nuancés et plus variés. La boutique d'objets réorganisée simplifie les achats et adoucit la courbe d'apprentissage des nouveaux joueurs.

Pour honorer les 40 millions de joueurs de SMITE, un programme spécial, l’Héritage divin, a été ajouté. Il récompensera les joueurs pour leur temps de jeu et leurs accomplissements au cours des 10 années de SMITE 1, ainsi que pour leurs achats. Chaque gemme dépensée sera convertie en une gemme d'Héritage dans SMITE 2, qui pourra être dépensée pour de nouveaux achats. Le programme Héritage divin proposera 11 skins uniques, des badges, des niveaux de maîtrise et des skins Cross-Gen qui fonctionneront dans les deux jeux. À partir de 2024, tous les nouveaux skins qu’on peut acheter avec des gemmes dans SMITE seront de type cross-gen.