Soldats Inconnus : Frères d'armes sort des tranchées pour conquérir de nouvelles plateformes

Lors de son dernier bilan trimestriel, Ubisoft a partagé son planning de sorties pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024. Parmi les projets connus et les contenus saisonniers, nous retrouvions Valiant Hearts: Coming Home, aussi connu par chez nous sous l'intitulé Soldats Inconnus : Frères d'armes. Oui, cette suite jusqu'alors exclusive aux appareils sous Android et iOS via l'abonnement à Netflix sort sur consoles et PC. Si nous employons le présent, c'est bien parce que le lancement a eu lieu ce jeudi 7 mars 2024.

Soldats Inconnus : Frères d'armes est donc disponible dès à présent sur PS4, Xbox One, Switch et PC, évidemment jouable sur les consoles de la génération actuelle. Il est normalement vendu 14,99 € et vous pouvez également l'acheter en bundle avec Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre via la Valiant Hearts: The Collection, qui coûte 24,99 €, ce qui représente une petite économie.

Après les évènements de Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, notre histoire continue avec de nouveaux visages et d'autres, plus familiers. Dans Soldats Inconnus : Frères d'armes, incarnez quatre personnages au travers de phases d'exploration, d'action et de réflexion. Aux côtés de James, frère du courageux Freddie, revivez l'histoire des célèbres Harlem Hellfighters. Suivez George, un mystérieux pilote usant de ses compétences de vol et de son intelligence pour apporter son aide aux Alliés. Incarnez Ernst, un plongeur allemand entraîné de force dans ce grand conflit. Enfin, rejoignez une nouvelle fois Anna, tandis qu'elle met tout en œuvre pour sauver autant de vies que possible. Une aventure au style de bande dessinée animée. Des profondeurs de la mer, aux cieux déchaînés, en passant par les tranchées du front de l'ouest, plongez dans une expérience touchante au style unique.

Incarnez quatre héros inconnus. Alors que leurs destins s'entremêlent, aidez chacun de ces personnages à survivre aux horreurs des tranchées aux côtés de leur fidèle compagnon canin.

Un mélange d'exploration, d'action et d'énigmes. Découvrez différents types de gameplay au fil de l'histoire, résolvez des énigmes, faufilez-vous à travers les lignes ennemies, survolez le chaos, soignez les blessés, et jouez même de la musique.

Survivez à la Grande Guerre. Dans ce récit fictif, vous revisiterez des lieux et batailles historiques de la Première Guerre mondiale.

Émergez des profondeurs au beau milieu de la bataille navale du Jutland, revivez l'offensive Meuse-Argonne, et vivez le soulagement tant attendu de l'armistice.

Apprenez-en davantage sur la Première Guerre mondiale. Des faits historiques et images d'archive vous fourniront des informations détaillées sur les évènements clés de cette période tumultueuse, avec un intérêt particulier porté aux Harlem Hellfighters. Plus qu'un jeu, cette histoire interactive prend vie.

Si vous jouez sur PC, Gamesplanet propose Soldats Inconnus : Frères d'armes à 13,49 € et Valiant Hearts: The Collection à 22,49 €.