SOLDES sur GOG.com : plus de 2 500 offres allant jusqu'à -90 % avec la promo de printemps

Cette semaine, c'est le printemps, mais c'est aussi le début du confinement des Français en raison de la pandémie. C'est cependant bien pour fêter le passage à une nouvelle saison que CD Projekt a décidé de lancer des soldes spéciales sur GOG.com.

Plus de 2 500 produits bénéficient de réductions allant jusqu'à -90 %, et ce jusqu'au 30 mars 2020. Vous pouvez par exemple bénéficier de l'intégralité de la saga The Witcher à 42,41 €, ou profiter de rabais très intéressants sur l'épisode de la série de votre choix. Sinon, nous sommes invités à créer notre propre bundle chez certains éditeurs, afin de profiter de 5 % de réduction supplémentaire au-delà de trois jeux, et 10 % pour cinq jeux ou plus.

Créez votre bundle Ubisoft avec Settlers 3: Ultimate Collection (-50 %), Far Cry (-60 %), Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75 %), et plus.

Créez votre bundle Deep Silver avec Outward (-50 %), Pathfinder: Kingmaker - Explorer Edition (-60 %), Saints Row IV: Game of the Century Edition (-75 %) et plus.

Créez votre bundle 1C avec Devil's Hunt (-50 %), Ancestors Legacy (-66 %), Through the Woods (-80 %), et plus.

Créez votre bundle Beamdog avec Baldur's Gate: Enhanced Edition (-50%), Icewind Dale: Enhanced Edition (-50%), Neverwinter Nights: Enhanced Edition (-50%) et d'autres rabais qui s'ajoutent à mesure que vous achetez des jeux.

Il y a à côté de cela bien d'autres offres à découvrir, de BioShock Infinite: Complete Edition à -75 % à Thief Gold à -86 %, alors faites vous plaisir !

