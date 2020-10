SOLDES de GOG.com : plus de 800 jeux jusqu'à -91 % de réduction pour Halloween

L'Epic Games Store a déjà dégainé ses soldes pour Halloween, mais il ne sera pas le seul sur ce marché. GOG.com, qui sort tout juste d'une vague de promotions pour son 12e anniversaire, enchaîne déjà avec ses propres soldes pour la veille de la Toussaint, avec plus de 800 références affichées avec des rabais allant jusqu'à -91 % !

Vampyr à 11,99 €, Civilization IV: The Complete Edition à 5,09 €, The Settlers 4: Gold Edition à 2,59 €, SOMA à 2,59 €, Mafia à 2,09 €, Rayman 2: The Great Escape à 1,29 €... Les bonnes affaires sont nombreuses, et ne concernent pas exclusivement les jeux qui font peur, loin de là. Pour retrouver les promotions du moment, ça se passe directement sur le site de la boutique numérique de CD Projekt.

Si c'est l'éditeur et ses grosses productions qui vous intéressent, Cyberpunk 2077 peut être précommandé pour 52,99 € sur Amazon.fr.