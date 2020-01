SOLDES sur GOG.COM : des réductions jusqu'à -90 % sur 1 000 jeux pour le Nouvel An chinois

C'est cette nuit que la Chine fêtera son passage à la nouvelle année, selon son calendrier, entrant au passage dans l'année du rat de métal blanc.

Les plateformes de téléchargement ont décidé de sauter sur l'évènement pour proposer de nouvelles offres commerciales, alors après Steam, c'est au tour de GOG.COM de lancer ses soldes. Plus de 1 000 jeux sont concernés, avec des réductions allant jusqu'à -90 % sur certains titres.

Dying Light: The Following - Enhanced Edition, Fallout 3: Game of the Year Edition ou The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition à -70 %, Hellblade: Senua's Sacrifice ou The Surge à -66 %, Pathfinder: Kingmaker - Explorer Edition à -60 %, Blair Witch à -30 % ou encore Disco Elysium à -20 %, voilà le genre d'offres que vous pourrez retrouver pendant une semaine sur GOG.COM. L'opération ne dure que jusqu'au 31 janvier à 15h00, alors ne tardez pas à passer à la caisse.