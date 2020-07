SOLDES sur GOG.com : les RPG en promotion, jusqu'à -90 %

Les jeux de rôle, c'est le meilleur moyen de passer un été à l'ombre, loin du soleil qui brûle la peau, derrière son écran. C'est pour cela que GOG.com pense aux joueurs et lance des promotions allant jusqu'à -90 % sur tout un tas de RPG, évidemment sans DRM, et rajoute au passage cinq titres à son catalogue.

Les joueurs peuvent ainsi retrouver les jeux de rôle désormais cultes Dragon Age: Origins - Ultimate Edition, Wizardry 6+7 et Ultima 7 The Complete Edition à -75 %, Pillars of Eternity II: Deadfire, Eye of the Beholder Trilogy et Dungeons & Dragons: Ravenloft Series à -50 %, de même qu'Iratus: Lord of the Dead à -30 %, Stoneshard à -25 % ou encore Stygian: Reign of the Old Ones à -67 %, le jeu étant évidemment inspiré des œuvres de H. P. Lovecraft. Quelques titres de la franchise Star Wars sont aussi bradés, à l'instar des deux Knights of the Old Republic à -65 %, et du côté du Japon, nous retrouvons The Caligula Effect: Overdose et The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III à -25 %, ainsi que The Alliance Alive HD Remastered à -40 %.

Du côté des nouveautés sur GOG.com, les joueurs peuvent désormais retrouver Blades of Time à -30 %, Exiled Kingdoms à -25 %, Gordian Quest et The Waylanders à -10 % ainsi que Vampire's Fall: Origins à moitié prix. Par ailleurs, Pendragon peut déjà être ajouté à sa liste de souhaits.

Tous ces jeux de rôle sont en promotion jusqu'au 3 août prochain, 15h00, et cela se passe évidemment sur GOG.com. Les amateurs du genre peuvent également retrouver le livre Dragon Age à 17 € sur Amazon.fr.