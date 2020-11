SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à -75 % de promotion sur plus de 900 PlayStation Indies !

Quelques jours après les centaines de références en promotion de La Planète des Réductions, toujours disponibles, le PlayStation Store enchaîne avec une nouvelle salve de soldes. Elle s'appelle PlayStation Indies, et met plus de 900 productions indépendantes avec des rabais allant jusqu'à 75 %.

C'est le moment de récupérer un Tetris Effect à 19,99 €, The Outer Wilds pour 15,59 €, Octodad: Dadliest Catch pour 3,49 €, Gris pour 6,79 €, Undertale à 8,99 €, Moonlighter pour 6,79 €, Inside pour 4,59 € ou encore Guacamelee! 2 pour 5,51 €. En ce début de confinement et alors que certains ont un catalogue PS5 à remplir, il y a de quoi faire de bonnes affaires. Les promotions peuvent être retrouvées directement sur le PlayStation Store de votre PS4 ou via le site officiel, et sont accessibles jusqu'au 21 novembre 2020.

