SOLDES du PlayStation Store : plus de 400 jeux et DLC en promo à jusqu'à -60 % avec La Planète des Réductions !

Le PlayStation Store proposait déjà des soldes pour Halloween, mais parce qu'il n'y en a jamais assez, Sony Interactive Entertainment vient de lancer une nouvelle vague de promotions. L'opération baptisée La Planète des Réductions donne accès à plus de 420 jeux et DLC avec des rabais dépassant parfois les 60 %.

Vous voulez un Tekken 7 à 9,99 € ? Un Red Dead Redemption 2 à 29,39 € ? Life is Strange: Before the Storm pour 3,39 € ? Burnout Paradise Remastered pour 9,99 € ? Resident Evil 5 ou 6 pour 7,99 € ? Alors ça se passe directement sur la nouvelle version web du PlayStation Store, ou sur l'application de votre PS4. Avouons qu'en ce premier week-end de confinement, deuxième édition, de nombreux Français devraient y trouver leur compte.

Achat d'une carte PSN