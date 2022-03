Soul Hackers 2 : un deuxième trailer sanglant introduisant les ennemis diffusé

Le mois dernier, Atlus nous a bien surpris en annonçant Soul Hackers 2, un nouveau jeu de rôle s'inscrivant comme successeur spirituel à Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Soul Hackers et qui marquera d'ailleurs les 25 ans de ce dernier. Avec une sortie mondiale sur la plupart des plateformes, un style visuel bien accrocheur et des personnages hauts en couleur, à commencer par son héroïne Ringo, il y avait de quoi être emballé. Si vous attendez ce titre, bonne nouvelle, une deuxième bande-annonce a été diffusée en ce début de semaine, introduisant d'emblée trois personnages supplémentaires décrits plus bas dans cet article (dont un est tué sans pression), en n'hésitant pas à montrer explicitement de la violence graphique et du sang dès les premiers instants. Notez que des sous-titres anglais peuvent être activés.

Et du sang, il y en a encore plus par la suite, puisque nous avons droit au corps sans vie de Milady, avant que Ringo ne la ressuscite, ou cette dernière se faisant tirer dans la jambe par ce mystérieux homme au masque de fer. De ce que nous pouvons comprendre, la Phantom Society cherche à s'emparer des Covenants (aucun rapport avec Halo), ce qui pourrait déclencher la fin du monde. Affrontements typiques de la licence Shin Megami Tensei à l'aide de démons, ennemis humains utilisant également un pistolet doté du système COMP et envolée lyrique du côté de la bande-son, tout cela donne fortement envie.

Par ailleurs, voici la description des trois personnages présents au début de la vidéo provenant du site officiel japonais, basée sur la traduction de Gematsu :

Iron Mask (Yūichi Nakamura) Organisation : Phantom Society

Taille : 185 cm

Genre de livre préféré : littérature classique Un agent de Phantom Society, une faction de Devil Summoner. Le chef du projet « C », un plan entouré de mystère au sein de l'organisation. Il porte toujours un masque de fer et est impitoyable dans ses fonctions. Seuls quelques-uns au sein de l'organisation semblent connaître son vrai visage. Zenon (Kazuyuki Okitsu) Organisation : Phantom Society

Taille : 184 cm

Force de préhension : 500 kg Un démon et être artificiel connu sous le nom de Zoma. Créé par Iron Mask, Zenon agit sur ses ordres. Bien qu'il ait d'excellentes capacités au combat, il n'est pas particulièrement intelligent. Il tue Onda sous le commandement d'Iron Mask et prend le Red Covenant. Ichiro Onda (Kentarō Itō) Organisation : Systèmes de recherche en télécommunications - Nouveau centre d'avancement de la R&D en télécommunications du district 24

Taille : 178 cm

Peurs : sa propre intelligence, les chats Un informaticien de renommée mondiale. Il a réalisé divers exploits majeurs et a l'intelligence pour être convoqué lorsqu'il s'agit de projets initiés par le gouvernement. Il est le détenteur du Red Covenant. Il a terminé ses recherches sur le Vanishing System, mais est tué par Iron Mask et Zenon.

Pour découvrir Soul Hackers 2 en France, il faudra patienter jusqu'au 26 août 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. En attendant, Shin Megami Tensei V est toujours en vente sur Amazon au prix de 44,16 €. Des visuels sont également disponibles en page suivante.