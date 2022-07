Soulframe : Digital Extremes dévoile un Action-MMORPG free-to-play dans un monde de fantasy au travers d'une intrigante cinématique

Cela fait déjà plus de 9 ans que Warframe a été lancé et son succès ne faiblit pas. Ce week-end, Digital Extremes organisait comme à son habitude la TennoCon, et outre les annonces de la mise à jour Veilbreaker et de l'extension en monde ouvert The Duviri Paradox prévue pour cet hiver, ce fut surtout l'occasion pour le studio d'officialiser le développement d'une toute nouvelle licence, un MMORPG d'action en monde ouvert et free-to-play intitulé Soulframe, dont la marque avait été repérée il y a quelques semaines de ça.

Comme le montre en partie la longue cinématique servant à l'introduire, la nature, la restauration et l'exploration seront des thèmes majeurs de Soulframe, qui s'appuiera tout comme Warframe sur un développement transparent, collaboratif et itératif avec la communauté. Nous apprenons également que Steve Sinclair et bien d'autres membres du studio vont désormais s'occuper de Soulframe, laissant Rebecca Ford occuper le poste de directrice créative sur Warframe.

« Avec le worldbuilding et les éléments thématiques de Soulframe, nous cherchons vraiment à revenir à nos favoris de l'enfance comme L'Histoire sans fin et ces mondes fantastiques élaborés », a déclaré le directeur créatif de Soulframe, Geoff Crookes. « Notre équipe a un amour profond pour Miyazki et Princesse Mononoké où il y a des concepts récurrents de nature et d'humanité qui entrent en collision et nous explorerons beaucoup de ces thèmes selon notre propre angle tout en jouant avec des idées de restauration et d'exploration. »

Un site officiel a déjà ouvert ses portes, disponible en français, qui est accessible après avoir résolu une petite énigme très rudimentaire pour terminer de reconstituer la phrase « Hérauts du Ciel des Odes » dans la langue du jeu (mais il faut recommence à chaque fois...). Les différents visuels sont d'ailleurs sous-titrés avec ce même dialecte. Rien de plus pour le moment que ces derniers et une douce mélopée, si ce n'est la possibilité de s'inscrire afin d'être tenu informé de l'avancé du développement, d'obtenir un « Œil d'Alca » au lancement et de réserver son « Titre de Héraut », qui sera notre nom d'utilisateur en jeu.

Aucune plateforme ni date de sortie n'ont pour le moment été évoquées, mais il faudra probablement patienter un moment avant le lancement de Soulframe.