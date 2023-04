Space Engineers : date de sortie pour les versions PS4 et PS5 du jeu bac à sable dans l'espace

Keen Software s'est fait une petite réputation avec Miner Wars 2081 et il a dévoilé il y a maintenant 10 ans Space Engineers, un jeu d'aventure et d'exploration bac à sable dans l'espace, qui a passé de longues années en Early Access. Le titre est maintenant disponible en version finale sur ordinateurs depuis 2019, et même sur Xbox One (puis Series X|S) depuis l'année suivante.

Mais, même avec cinq millions de copies vendues, la conquête de l'espace est loin d'être terminée, et prochainement, ce seront les joueurs PlayStation qui vont pouvoir s'aventurer dans les étoiles. Keen Software avait dévoilé ce nouveau portage en fin d'année dernière et il annonce aujourd'hui que la date de sortie de Space Engineers est fixée au 11 mai 2023 sur PlayStation 4 et PS5, dans une version bêta. Les joueurs auront le choix entre une édition standard et une Ultimate Edition rajoutant tous les contenus additionnels, avec notamment 150 nouveaux blocs de constructions, une vingtaine de skins, autant d'emotes et bien plus encore. Par ailleurs, tous les joueurs qui précommanderont le jeu avant sa sortie obtiendront le DLC Automatrons gratuitement.

Enfin, Keen Software précise que les joueurs sur PS4 et PS5 bénéficieront du cross-play dès le lancement pour jouer avec leurs amis sur PC (Steam), Xbox One et Xbox Series X|S. Les précommandes de Space Engineers sont lancées sur le PlayStation Store, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.