Spider-Man: The Great Web, une bande-annonce fuite, grosse déception pour les fans

Après deux Marvel's Spider-Man et un spin-off, Insomniac Games développait un jeu multijoueur live service avec plusieurs Hommes et Femmes-Araignées, comme l'affirmait une rumeur en 2021. Mais, lors de l'énorme leak qui a touché le studio en fin d'année dernière, le titre n'était plus mentionné.

Visiblement, ce projet a réellement existé avant d'être annulé en interne, car une bande-annonce de Spider-Man: The Great Web vient de fuiter sur la Toile. Nous y découvrons plusieurs personnages jouables, notamment Miles Morales, Gwen Stacy et Ben Reilly, affrontant les Sinistres Six à New York après leur évasion de prison. Un titre totalement ancré dans le Spider-Verse avec de la coopération et un tas de personnalisation, jeu live service oblige.

Malheureusement, Spider-Man: The Great Web ne verra sans doute jamais le jour, c'est fort dommage, même si Suicide Squad: Kill the Justice League a montré récemment que réunir des super-héros dans un game as a service n'était pas forcément synonyme de succès. Marvel's Spider-Man 2 est quant à lui bien réel, vous pouvez l'acheter à partir de 67,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.