S.T.A.L.K.E.R. 2 : une première vidéo teaser avec des séquences in-game pour le FPS surnaturel

Les amateurs de FPS et de surnaturel avaient beaucoup apprécié S.T.A.L.K.E.R. en 2007, un jeu avec des éléments de survie sur fond de catastrophe de Chernobyl. Il a eu rapidement droit à deux épisodes dérivés après à ce chapitre fondateur, mais une vraie suite est promise depuis des années.



GSC Game World a commencé à lui donner concrètement forme au Xbox Games Showcase, avec un trailer inédit et la promesse de le sortir en 2021 sur PC et Xbox Series X | S, avec une intégration au Xbox Game Pass dès le lancement. Le premier véritable aperçu du gameplay arrive cette semaine avec une vidéo teaser utilisant le moteur du jeu pour nous faire découvrir la Zone à travers les yeux du héros Skif. L'ambiance inquiétante et le danger omniprésent s'y font déjà sentir.

