Star Wars Outlaws s'améliore encore avec la mise à jour 1.4.0, quoi de neuf cette fois ?

Lancé en août dernier, Star Wars Outlaws n'aura rencontré le succès escompté, les ventes étaient très faibles un mois après sa sortie. Ubisoft a pris des mesures et a notamment repoussé la sortie d'Assassin's Creed Shadows pour éviter de refaire la même erreur, tandis que Massive Entertainment s'efforce de corriger le tir à grands coups de mises à jour.

Aujourd'hui, les développeurs publient la version 1.4.0 de Star Wars Outlaws, qui modifie et améliore pas mal d'aspects du jeu. Un patch conséquent qui pèse 8,83 Go sur PC, 7,44 Go sur PS5 et 10,18 Go sur Xbox Series, le changelog est disponible en anglais sur le site d'Ubisoft, mais voici les points essentiels :

Des mises à jour notables ont été apportées à la furtivité et au combat, qui offrent aux joueurs un plus grand choix, notamment l'utilisation de la furtivité ou la prise de leur blaster, même dans les territoires syndicaux des villes.

Améliorations de l'IA et de la détection des ennemis, les joueurs étant avertis lorsqu'ils sont détectés et peuvent choisir d'intensifier ou de changer de tactique pour rester furtifs.

Des points faibles ennemis ont été ajoutés pour récompenser le jeu stratégique, qui, s'ils sont ciblés, peuvent déclencher des explosions ou faire mourir les ennemis de manière spectaculaire.

Le blaster et les armes ramassées par Kay ont été réajustés pour améliorer l'expérience de combat, notamment en permettant de porter des armes à deux mains dans davantage de situations.

Les expressions faciales et les animations dans les scènes de dialogue ont été améliorées, l'option permettant de désactiver l'objectif cinématique pendant le jeu a été ajoutée et la visibilité des lumières lointaines a été améliorée.

Petit à petit, Star Wars Outlaws devient enfin un jeu bien équilibré et vraiment intéressant, vous pouvez l'acheter à partir de 47 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

