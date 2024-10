Star Wars Outlaws : une grosse mise à jour lancée avec des améliorations très attendues

Ubisoft n'aura pas réussi à séduire tous les joueurs avec Star Wars Outlaws, un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert pourtant pas dénué de qualités, mais entaché par des défauts vraiment frustrants. Les développeurs ont déjà publié des mises à jour pour corriger le tir et améliorer l'expérience, un troisième patch majeur vient d'être publié cette semaine.

Alors, quoi de neuf dans Star Wars Outlaws avec cette troisième mise à jour ? Eh bien, comme promis, certaines missions, comme False Flag, sont désormais plus agréables à parcourir en infiltration grâce à davantage de flexibilité dans les approches, sans risquer le Game Over. Les combats contre les PNJ ont été améliorés, la difficulté en état Wanted est désormais ajustée en fonction du niveau du joueur, les sauvegardes automatiques sont plus nombreuses dans les zones hostiles du monde ouvert et le Speeder a été amélioré en réduisant les collisions avec les objets de l'environnement.

Ubisoft a également corrigé un problème de crash lorsque les joueurs sélectionnaient le mode Nouvelle Partie et a amélioré la stabilité et la fluidité du jeu, l'intégralité du changelog est à retrouver sur le site officiel du développeur, en anglais uniquement. Ubisoft annonce enfin qu'il est au courant d'un souci lié à la mise à jour 24H2 de Windows sur PC, il publiera un patch correctif dès que possible et une quatrième mise à jour majeure sera lancée le 21 novembre prochain. Pour rappel, c'est à cette même date que sortiront la version Steam du jeu et l'extension Wild Card.

