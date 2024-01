Starfield : une énorme mise à jour arrive, que rajoutera-t-elle ?

Lancé en septembre dernier sur PC et Xbox Series X|S, Starfield n'aura pas été la révolution attendue, mais il reste un très bon jeu de rôle et d'aventure signé Bethesda (The Elder Scrolls, Fallout). Malheureusement, le titre souffrait de quelques soucis techniques au lancement, des patchs ont déjà vu le jour pour corriger le tir.

Cette semaine, Bethesda publiera la « plus grande mise à jour de Starfield », d'abord en bêta sur PC via Steam. Un patch qui inclura plus d'une centaine de correctifs et d'améliorations, le studio donne déjà un aperçu des changements :

Les problèmes liés à l'Œil du Cyclone, tels que l'impossibilité d'effectuer le transfert de données, ainsi les temples qui n'apparaissent pas avec la quête « Dans l'Inconnu », n'empêcheront plus Constellation d'explorer le cosmos. Cette mise à jour apportera également des améliorations graphiques et de stabilité allant de la prise en charge supplémentaire d'un écran large aux textures, éclairages et ombres retravaillés. D'autres correctifs comme la géométrie du disque solaire, les ombres des anneaux, les objets détruits au bulldozer, les trappes des navires marquées comme inaccessibles et un autre patch pour les astéroïdes suivant les navires, sont prévus.

Les joueurs PC pourront découvrir cette grosse mise à jour de Starfield en bêta à partir du 17 janvier prochain, mais il faudra attendre deux semaines pour qu'elle arrive sur les autres plateformes. Vous pouvez retrouver Starfield à partir de 57,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

