Les start-ups de la finance à l'assaut des gamers

Connaissez-vous la « règle 52 » ?





Le « saving gaming » est un terme qui a été inventé par plusieurs start-ups afin d'assurer le succès de ce qu'ils appellent l'épargne ludique. La « règle 52 » consiste à mettre 1 € de côté la première semaine, 2 € la deuxième, 3 € la troisième semaine jusqu'à 52 € à la fin de l'année. Une épargne qui cumule au total 1 378 €. C'est d'ailleurs un challenge réalisé par de nombreuses personnes sur le web. Épargner sans le savoir est donc le maître-mot de ces nouvelles sociétés de crédit spécialisées dans « les millenials ».

Des fonctionnalités simples





Épargne et placements, investissements, crédits ou encore rachat de crédit, tous ces mots sont complexes et peuvent effrayer. Au sein de ces établissements, les objectifs sont simples : une facilité d'accès et un langage adapté. Dans ces banques, la simplicité d'épargner est au centre des débats : vous pouvez, par exemple, « épargner puis oublier », c'est-à-dire que vous laissez la banque vous prélever une petite somme définie auparavant toutes les semaines sur votre compte bancaire. En clair, les banques misent sur l'expérience bancaire plus que la notion de service bancaire.

Une stratégie marketing basé sur la culture web





Les start-ups de la finance ont bien compris que le prochain marché allait s'ouvrir sur le web. De nos jours, Internet a pris une part importante dans nos modes de vies et de consommation et il est tout à fait normal que la nouvelle génération préfère passer par un média et une façon de consommer qui leur convient. Un langage simple et familier, une communication graphiquement propre et jouer de l'expérience client, voilà les points stratégiques auxquels les banques se sont appliqués.

De plus, les banques ont innové de manière à proposer une gamification de leur espace client. Pour rappel, la ludification (ou gamification) est l'utilisation de mécanismes de jeu dans d'autres domaines. Par exemple, dès que vous aurez atteint un palier d'épargne dans ces banques vous allez pouvoir profiter d'une réduction ou même de bons d'achat. En bref, les banques tentent de se rapprocher le plus possible de ce que leurs clients connaissent : les jeux vidéo, les réseaux sociaux et la culture web.