Steam : Valve travaille sur un nouveau système pour bloquer les insultes

Valve travaille actuellement sur un nouveau système de filtre de langage afin de pouvoir bloquer les insultes, les grossièretés et autres mots obscènes. Le fameux système est pour le moment en phase de test dans le Steam Labs et il s’étendra à toute la plateforme par la suite.

Comment ça marche ? Dans les paramètres de leurs conversations et dans certains jeux, les joueurs pourront créer des listes de mots et de phrases à bannir et l’ajouter à ce fameux filtre. Les discussions devraient donc être plus saines dans les communautés ou lors de parties endiablées. En effet, la firme de Gabe Newell a expliqué que les joueurs ont différents niveaux de tolérance par rapport au langage.

Le filtre de chat permet de masquer les propos les plus insultants sur Steam. Vous pouvez modifier vos paramètres pour masquer ou non les insultes et les obscénités. Tout le monde a, à ce sujet, des sensibilités différentes ; c'est pourquoi nous avons inclus la possibilité d'ajouter ou de supprimer des mots à masquer afin de créer un filtre personnalisé. Vous pouvez également télécharger des listes de mots ou de phrases qui proviennent d'autres sources. Ainsi, vous pourrez collaborer avec d'autres groupes et communautés pour définir et partager vos propres règles de communication. Nous pensons que ce degré de contrôle revêt une importance particulière, étant donné que le langage évolue en permanence et est employé différemment par les diverses communautés aux quatre coins du monde. C'est pourquoi nous avons fait en sorte que vous puissiez personnaliser le filtre de chat Steam à votre guise, ou le désactiver.

Pourquoi filtrer les propos des utilisateurs et utilisatrices de Steam ?

Les joueurs et joueuses de la communauté Steam entrent en contact en ligne et en jeu de manières très variées : que ce soit au cours d'une partie multijoueur, d'une diffusion, au sein d'une salle de chat, ou à travers des discussions, évaluations, commentaires et autres formes de contenus. La plupart du temps, les échanges sont cordiaux, des amitiés se créent et tout le monde prend plaisir à partager son amour du jeu vidéo avec d'autres personnes.

Mais parfois, il arrive que certaines personnes aient une mauvaise expérience sur Steam quand elles discutent avec des membres de la communauté dont les sensibilités à certains termes employés diffèrent des leurs, ou, dans le pire des cas, quand elles font face à des individus malintentionnés. Une partie amicale peut vite se transformer en une compétition acharnée qui peut pousser les joueurs et joueuses à extérioriser leurs émotions et dépasser les limites de l'acceptable. Mais quelles sont donc ces limites ? La réponse à cette question est différente pour chaque personne.

Alors, comment pouvons-nous les aider à se protéger des comportements en ligne qui peuvent les mettre mal à l'aise, voire pire ? Le contrôle parental Steam, avec le mode famille, peut aider les plus jeunes à rester à l'abri de ces comportements sous la surveillance d'une personne majeure. Mais en se connectant sans utiliser cette fonctionnalité, on entre dans un monde identique à celui du réel, où l'on retrouve des situations qui peuvent conduire à des expériences à la fois positives et négatives.

Si vous utilisez les fonctionnalités en ligne de Steam, vous savez que nous avons créé des systèmes de modération de contenus sur le magasin et au sein de la communauté Steam, qui sont activés par défaut. Nous vérifions le contenu rendu disponible sur notre magasin afin de garantir l'exactitude de sa classification. Les propos haineux et injurieux sont masqués sur les forums de discussions, dans les évaluations et dans les commentaires. Les images publiées par les membres de la communauté Steam pouvant être jugées inappropriées sont floutées par défaut, à titre préventif, quand elles sont signalées par d'autres membres ou qu'elles sont détectées par nos systèmes de reconnaissance d'images. Les signalements de personnes malintentionnées sont modérés et résolus, si nécessaire.