SteamVR : le Meta Quest 3 dépasse enfin le Quest 2…. mais il y a un mais.

C’est un tournant symbolique dans le monde de la réalité virtuelle sur PC. Pour la première fois depuis plus de trois ans, le Meta Quest 2 perd sa place de leader sur SteamVR. Selon les chiffres du sondage matériel de septembre, les Meta Quest 3 et Quest 3S cumulent désormais 34,55 % des casques utilisés sur la plateforme de Valve, contre 26,17 % pour leur prédécesseur.

Cette bascule était attendue. Sorti fin 2023, le Quest 3 s’est rapidement imposé comme la référence du moment, séduisant à la fois les joueurs autonomes et les utilisateurs PC grâce à son mode Link et à Virtual Desktop. Le récent Quest 3S, plus abordable, vient renforcer cette dynamique en rendant la gamme encore plus accessible. Sur Steam, les deux modèles sont regroupés sous la même entrée, ce qui explique leur domination combinée.

Le Quest 2 reste néanmoins loin devant la plupart de ses concurrents, mais sa part recule nettement, en baisse de plus de cinq points ce mois-ci. En comparaison, le Valve Index se maintient à 13,47 %, toujours solide malgré son âge, tandis que le Pico 4 reste stable autour de 4 %. Les Oculus Rift S et HTC Vive continuent de décliner doucement, avec respectivement 4,79 % et 2,84 % d’utilisateurs.

Dans le bas du classement, les casques plus spécialisés ou récents progressent timidement : le Meta Quest Pro atteint 1,32 %, le Bigscreen Beyond grimpe à 0,62 %, et le HTC Vive XR Elite reste confidentiel à 0,34 %. Les solutions plus anciennes comme le Rift DK2, le Vive Cosmos ou le Varjo Aero restent marginales.

Fait intéressant : malgré cette redistribution interne, la proportion globale de joueurs Steam utilisant un casque VR n’évolue pas. Elle reste fixée à 1,63 %, un chiffre identique au mois précédent. Cela montre que la VR sur PC progresse peu en volume, même si les utilisateurs déjà équipés renouvellent leur matériel.

En clair, le marché ne s’élargit pas, mais il se modernise. Meta consolide sa position dominante, aussi bien en mode autonome que sur PC, tandis que Valve continue de résister avec son propre écosystème. L’avenir du PC VR dépendra désormais de la capacité des constructeurs à simplifier l’expérience, réduire la latence et rendre le sans-fil plus naturel. En attendant, le Quest 3 et le 3S s’imposent comme les nouveaux visages de la réalité virtuelle sur Steam.