Stranger Things 3: The Game retiré de Steam, l'Epic Games Store et GOG.com, en faveur de Netflix Gaming ?

Il y a deux ans, BonusXP lançait Stranger Things 3: The Game, un jeu de rôle et d'action en vue de dessus et à l'esthétique rétro, évidemment basé sur la série de Netflix. Le titre était sorti sur un tas de plateformes, que ce soit sur ordinateurs, consoles ou mobiles, mais il va prochainement être retiré des boutiques sur PC.

Comme l'a annoncé le développeur sur Steam et GOG.com, Stranger Things 3: The Game ne sera plus disponible sur ces plateformes après le 31 août 2021, soit après ce soir. BonusXP ne donne aucune explication, mais affirme que tous les joueurs qui possèdent le jeu pourront le retrouver dans leur bibliothèque, le retrait ne concerne que la possibilité d'achat. Le jeu était également disponible sur l'Epic Games Store, mais aucun message n'a été publié, sans doute car la plateforme ne propose aucun moyen de le faire, et il est actuellement déjà « Indisponible » à l'achat. Sur consoles et mobiles, rien à signaler (pour le moment).

Alors, pourquoi retirer Stranger Things 3: The Game des boutiques ? Eh bien, Netflix teste actuellement sa propre plateforme gaming permettant de jouer en streaming si vous êtes abonnés au service de SVoD. Le test a pour l'instant lieu uniquement en Pologne et permet de jouer à deux jeux, Stranger Things: 1984 et donc Stranger Things 3: The Game. Affaire à suivre. Vous pouvez retrouver des produits dérivés de la série sur Amazon.