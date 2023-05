Stuntfest: World Tour devient Jected: Rivals et trouve sa date de sortie

En juin dernier, THQ Nordic et Pow Wow Entertainment dévoilaient Stuntfest: World Tour, un jeu mélangeant plusieurs sports extrêmes avec de la course, du destruction derby et des acrobaties aériennes, dans le but de survivre aux différentes manches de la partie et remporter la victoire.

Mais finalement, les studios n'aiment plus le nom original, ils viennent d'annoncer que Stuntfest: World Tour s'appellera désormais Jected: Rivals, et sa date de sortie vient d'être fixée au 4 mai 2023, sur PC en Early Access free-to-play via Steam. Les joueurs pourront donc essayer le titre gratuitement sur ordinateurs, même si du contenu optionnel payant sera proposé dans la boutique. THQ Nordic indique au passage que Jected: Rivals est un jeu « 50 % action, 50 % course, 50 % cascades folles dans les airs et donc 200 % fun ». Heureusement que le studio est meilleur pour éditer des jeux que pour compter !

En attendant de découvrir Stuntfest: World Tour Jected: Rivals dans quelques jours, vous pouvez retrouver d'autres jeux de THQ Nordic en promotion sur Gamesplanet.