Styx: Blades of Greed, une mauvaise nouvelle pour le jeu d'infiltration

En mars dernier, nous avons découvert Styx: Blades of Greed, le prochain jeu d'infiltration de Nacon et Cyanide. Le titre devait sortir à l'automne 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais l'hiver approche à grands pas et Styx: Blades of Greed se fait toujours attendre. Sans surprise, les studios annoncent aujourd'hui un report.

L'attente ne sera pas très longue : la date de sortie de Styx: Blades of Greed est fixée au 19 février 2026, toujours sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. C'est le gobelin vert en personne qui prend la parole sur Steam pour annoncer ce report :

Les gens de Nacon et Cyanide m'ont dit que je devais faire une annonce, alors la voici : Styx: Blades of Greed débarque chez vous le 19 février 2026. Oui, oui, je sais, attendre, c'est pas votre truc. Le mien non plus. (Sauf si j'attends dans le noir pour poignarder quelqu'un, évidemment.) Les développeurs prennent quelques mois de plus pour peaufiner le jeu, ajuster les détails qui le nécessitent et s'assurer que mon grand retour soit aussi glorieux (et chaotique) qu'il le mérite. Une aventure bien plus intense. Une aventure digne de remettre mes bottes un peu crasseuses, mais toujours stylées. Merci d'être là (je ne le dirai qu'une fois). À bientôt dans l'ombre, et faites attention à ne pas trébucher !

Si vous ne connaissez pas encore la franchise, Styx: Master of Shadows et Styx: Shards of Darkness sont disponibles à 17,99 € sur Gamesplanet.