Mario Kart : un gros set LEGO dévoilé

LEGO et Nintendo travaillent main dans la main depuis quelques années maintenant, proposant divers sets dans l'univers de Super Mario. En 2024, les joueurs avaient pu mettre la main sur des sets Super Mario : Mario Kart, des modèles vendus à petits prix et avec peu de pièces. Mais ceux qui aiment les grosses constructions vont être ravis.

À l'occasion du Mar10 Day, qui célèbre le héros moustachu de Nintendo, LEGO dévoile un nouveau set : Super Mario : Mario Kart – Mario & Standard Kart. Bon, l'annonce n'est pas vraiment officielle, c'est un revendeur agréé australien qui a listé le set dans sa boutique, dévoilant toutes les informations. Ce set #72037 de 1 972 pièces permettra de construire Mario sur son kart standard, rouge et bleu, les bras et la tête seront mobiles pour davantage de dynamisme et un socle permettra même d'exposer sa construction, qui mesure 22 cm de haut, 32 cm de long et 19 cm de profondeur.

Le Super Mario: Mario Kart – Mario & Standard Kart est affiché à 249,99 dollars australiens, ce qui équivaut à 145 € environ, sa date de sortie est fixée au 15 mai 2025. Vous pouvez sinon retrouver le set Super Mario: Mario Kart - Kart standard de 174 pièces à 17,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Mise à jour : la boutique officielle française LEGO vient de mettre en ligne le set Mario Kart : Mario et kart standard, affiché à 169,99 € par chez nous.

