Super Robot Wars 30 : date de sortie japonaise, nouveaux mechas et bande-annonce survoltée pour l'épisode anniversaire

Le mois dernier, Bandai Namco a dévoilé durant le Nintendo Direct japonais de l'E3 2021 le nouvel épisode de sa série Super Robot Taisen, intitulé Super Robot Wars 30 en anglais, le nombre n'étant pas là pour servir de numérotation, mais bien pour signaler qu'il s'agit du jeu célébrant le trentième anniversaire de la licence. L'éditeur nous avait alors donné rendez-vous ce 11 juillet pour découvrir plus en détail ce projet lors d'un live et il ne nous a pas déçus. Avant de rentrer dans le vif, sachez que SRW est désormais dans le Livre Guinness des records pour le plus grand nombre de licences incluses dans une série de RPG cross-over.

C'est donc avec une traditionnelle bande-annonce mettant en scène les divers robots au combat que nous apprenons que Super Robot Wars 30 sortira au Japon le 28 octobre prochain sur PS4, Switch et PC (Steam). Parmi les nouveautés, notons la présence d'un mode de combat automatique et de nouveaux personnages originaux, Edge et Az Saintclaus en guise de protagonistes et un antagoniste appelé Caruleum Vaull, qui seront respectivement aux commandes du Huckebein 30, une nouvelle forme de l'unité apparue dans les précédents épisodes et faisant partie de la gamme Banpresto Original, et du Gravalin. D'ailleurs, le Huckebein 30 aura droit à sa version bien réelle Metal Robot Spirit (Ka Signature) chez Bandai Spirits.

Si des mechas classiques tels que le tout premier MS Gundam font leur retour, notons que parmi les petits nouveaux se trouvent le Silhouette Knight d'Ernesti Echevalier dans Knight's & Magic, Mazinkaiser Infinitism qui est à la base un model kit, J-Decker de Brave Police J-Decker, Gridman de SSSS.GRIDMAN et le GaoGaiGō du Light Novel King of Destruction: GaoGaiGar VS Betterman.

Voici la liste des unités qui ont donc été confirmées au roster, des visuels étant disponibles en page suivante :

Combattler V (Chōdenji Robo Combattler V) ;

Mazinger Z (Mazinger Z: Infinity) ;

MSZ-006 Zeta Gundam (Mobile Suit Zeta Gundam) ;

GaoFighGar (The King of Braves GaoGaiGar Final) ;

Lancelot siN (Code Geass: Lelouch of the Re;surrection) ;

RX-78-2 Gundam (Mobile Suit Gundam) ;

Shin Getter Dragon (Getter Robo Armageddon) ;

L-Gaim (Heavy Metal L-Gaim) ;

Rayearth (Magic Knight Rayearth) ;

RX-93 Nu Gundam (Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack) ;

Dann of Thursday (GUN×SWORD) ;

RX-9/A Narrative Gundam A-Packs (Mobile Suit Gundam Narrative) ;

LM312V04+SD-VB03A V-Dash Gundam (Mobile Suit Victory Gundam) ;

AHSMB-005 Red 5 (Ginga Kikoutai: Majestic Prince) ;

Ikaruga (Knight's & Magic) ;

Mazinkaiser (Infinitism) ;

J-Decker (Brave Police J-Decker) ;

Gridman (SSSS.GRIDMAN) ;

GaoGaiGō (King of Destruction: GaoGaiGar VS Betterman) ;

Huckebein 30 ;

Gravalin.

Pour ne pas changer, il y aura une Premium Sound & Data Edition incluant des musiques sous licences et des BGM des épisodes Original Generations de la licence, dont le nouveau morceau composé spécialement par JAM Project.

Deux packs de DLC sont d'ores et déjà prévus et ajouteront chacun 9 unités, dont deux proviendront des jeux OG, ainsi que 13 missions. L'éditeur rassure en précisant qu'elles n'auront aucun impact sur le scénario de Super Robot Wars 30, il s'agit de purs bonus pour ceux en voulant toujours plus. Un Season Pass les réunissant sera aussi proposé à la vente. D'ailleurs un nouveau jeu OG devrait entrer en production, mais pas avant que le développement de cet épisode soit achevé.

Super Robot Wars 30 sortira également en Asie avec des sous-titres anglais, vous pourrez en profiter sans souci, reste à savoir à quelle date. Plusieurs épisodes de la licence peuvent être trouvés sur Amazon.fr ou sur eBay, mais ce n'est pas forcément donné.