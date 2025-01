Switch 2 : Genki revient sur ses déclarations alors que Nintendo prend la parole suite au CES 2025

Source: Nintendo via Sankei shinbun et CNET Japan / Game*Spark

Source: Nintendo via Sankei shinbun et CNET Japan / Game*Spark

Difficile d'être passé à côté ces derniers jours voire semaines, et cela fait de nombreux mois que des informations circulent, les leaks entourant la Switch 2 ont été nombreux et pour couronner le tout, la console était même présente au CES 2025 cette semaine... enfin d'une certaine manière. En effet, le fabricant d'accessoires Genki (Human Things Inc.) était sur place avec un mock-up de la machine pour y exhiber ses futurs produits, donnant notamment lieu à une vidéo de nos confrères de chez Numerama. Avec tout ça, certains joueurs attendent désespérément que Nintendo annonce enfin sa nouvelle console, qui pour le coup ne devrait pas surprendre grand monde en dehors de ses jeux exclusifs. Eh bien, la firme a pris la parole, mais préfère se la jouer captain obvious...

C'est l'internaute Genki (aucun lien avec l'accessoiriste, mais c'est assez cocasse) qui a rapporté et traduit deux déclarations que des représentants de Nintendo ont effectuées auprès de médias japonais, à savoir Sankei shinbun et CNET Japan :

Concernant les images et vidéos, elles ne sont pas officielles. Le matériel gaming que Genki prétend être du matériel Nintendo au CES n'est pas officiel et n'a pas été fourni à la société par Nintendo.

Le constructeur a raison, mais ne nous apprend rien de nouveau puisque sur le salon, Genki déclarait simplement avoir conçu ses accessoires à partir d'une véritable Switch 2. De prime abord, difficile d'imaginer qu'une entreprise un tant soit peu sérieuse vienne sur un salon professionnel pour y présenter quelque chose d'entièrement faux. Son site de vente continue d'ailleurs d'arborer une séquence montrant le tout et la société ne manque pas d'autodérision avec son message pop-up, déclarant ne pas pouvoir garder un secret : « Can you keep a secret? We can't... » Et pourtant... elle a retourné sa veste ces dernières heures. Interrogée par Game*Spark, la société a avoué avoir conçu ses accessoires à partir d'informations divulguées au sein de l'industrie, comprendre par là via des leaks. Il peut évidemment s'agir de détails concrets via les chaînes de production, mais nous ne le saurons que rétroactivement une fois l'annonce officielle effectuée.

Quoi qu'il en soit, il serait peut-être temps pour Nintendo d'enfin présenter aux consommateurs l'appareil, avec son prix et une période ou date de sortie afin que chacune puisse s'organiser. Après tout, les jeux Switch seront rétrocompatibles et certains joueurs préféreront sans doute pouvoir éventuellement jouer à leur backlog dans de meilleures conditions. Si rien n'a changé, l'annonce devrait se faire avant le 31 mars 2025 et l'accessoiriste évoquait un lancement dès le mois d'avril. Espérons juste que Nintendo ne se la joue pas façon Apple à dévoiler et sortir dans la foulée sa console...

