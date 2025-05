Switch 2 : un manque de nouveauté flagrant pour la capture de contenus

Dans un peu plus de deux semaines, la Switch 2 déboulera sur les étales du monde entier. Forcément, Nintendo communique donc divers détails à même de répondre aux questions que les joueurs peuvent se poser. Sur son site officiel, nous avons par exemple eu une présentation de ce qu'apporteront les mises à jour gratuites de certains jeux Switch et leur compatibilité avec la fonction GameShare. Cela passe aussi par l'application mobile Nintendo Today!, avec des vidéos de gameplay ou montrant l'interface de la console comme dans le cas d'une option liée à la batterie. Et justement, ce week-end, une séquence a mis en avant les effets sonores liés aux différents menus présents sur la Home. Premier constat, ils sont bien différents de ceux de sa grande sœur la Switch. Mais un détail en particulier a davantage attiré l'attention.

Nintendo released a new video highlighting the different sound effects that each Switch 2 menu/feature has. pic.twitter.com/KrptqW06yM — Stealth (@Stealth40k) May 18, 2025

C'est du côté de l'Album que ça se passe. Le texte explicatif apparaissant alors à l'écran a sérieusement de quoi décevoir. En voici notre traduction :

Pour capturer une vidéo, pressez et maintenez le bouton, et le système sauvegardera un clip des dernières 30 secondes de gameplay.

Oui, c'est exactement comme sur Switch, console sortie en 2017 qui était déjà à la ramasse sur ce genre de fonctionnalité puisque la PS4 permettait alors d'enregistrer jusqu'à une heure de jeu, ce qui a ensuite été repris sur PS5. Avec une capacité de stockage interne de 256 Go, l'excuse du manque de place n'est clairement plus valable. Espérons que ce ne soit qu'au lancement et qu'une mise à jour du firmware débloque par la suite des durées plus longues, même si ce n'est qu'une poignée de minutes. Pour le moment, rien n'a été indiqué quant à la résolution de ces clips.

