Switch : avis aux nouveaux venus, voici comment configurer manuellement l'adresse IP de votre console

Vous venez d'acheter une Switch, et comme vous le savez, les premiers pas avec votre console sont importants. Pour jouir de l'eShop et profiter des joies des parties en ligne, la belle doit se connecter à l'un de vos réseaux. De ce fait, il faut se rendre dans les Paramètres pour relier votre nouveau bébé à la Toile. Bien évidemment, il est possible de connecter sa machine automatiquement, mais selon votre installation, vous pouvez configurer manuellement votre adresse IP. Pour rappel, une « IP » est une adresse Internet personnelle, mais pour en savoir un peu plus sur le sujet, mon ip détaille clairement ce que c'est et vous indique votre adresse IP actuelle; de plus, la plateforme peut vous servir pour récupérer différentes informations afin de réaliser ce tuto rapide du jour.

Voici donc ce que Nintendo conseille de faire :

Depuis un PC ou un appareil intelligent : À l'aide d'un appareil connecté à votre réseau (PC, ordinateur portable, appareil intelligent, etc.), identifiez les renseignements de réseau suivants :

Adresse IP

Masque de sous-réseau

Passerelle Depuis la console Nintendo Switch : À partir de la page détaillant les paramètres Internet, sélectionnez « Configuration de l'adresse IP ». Sélectionnez « Manuel ». Sélectionnez « Adresse IP » et maintenez le bouton B enfoncé pour effacer l'adresse IP existante (la valeur par défaut affichée sera alors zéro). Saisissez l'adresse IP que vous avez trouvée sur votre périphérique réseau, mais ajoutez 20 à la valeur du dernier segment de chiffres, puis cliquez sur « OK ».

Par exemple, si l'adresse IP affichée sur votre ordinateur est 192.168.2.5, saisissez 192.168.2.25 sur la Nintendo Switch.

Note importante : Tous les appareils de votre réseau doivent avoir une adresse IP unique. Sélectionnez « Masque de sous-réseau », puis appuyez sur le bouton B pour effacer le masque de sous-réseau existant. Saisissez le masque sous-réseau tel qu'il apparaît dans vos paramètres réseau, puis sélectionnez « OK ».

Pour la plupart des réseaux, le masque de sous-réseau est 255.255.255.000. Sélectionnez « Passerelle », puis appuyez sur le bouton B pour effacer la passerelle existante. Saisissez la passerelle par défaut telle qu'elle apparaît dans vos paramètres réseau, puis sélectionnez « OK ».

C'est aussi simple que ça.