Tekken 7 : un 50e personnage va bientôt intégrer le roster

Cela va bientôt faire trois ans que nous pouvons nous bastonner avec Tekken 7 sur nos consoles et PC. Bandai Namco Games n'a pas lâché le jeu de combat depuis, avec des mises à jour et pas moins de trois Season Pass, ajoutant des combattants inattendus comme Noctis et Negan, ou des originaux de la trempe de Fahkumram.

Bonne nouvelle, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin ! 49 combattants forment actuellement le roster, mais il a été découvert une étrange fiche pour un cinquantième personnage sur le site officiel du jeu. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est l'ombre d'une personne aux cheveux courts et qui semble avoir un look très urbain : la silhouette n'est peut-être là que pour combler le vide avant la révélation de ce « mystérieux combattant », et le guerrier risque d'avoir une apparence bien différente.

À quelle sauce allons-nous être mangés avec ce 50e personnage ? Christie Monteiro, Bruce Irvin, Mokujin, Forest Law, Jinpachi et bien d'autres manquent à l'appel (mais ont pour beaucoup des équivalents en termes de combos), l'un d'entre eux va-t-il avoir le privilège d'intégrer le roster ? Ou Katsuhiro Harada préférera-t-il un combattant original ? À moins qu'il ne s'agisse d'un invité, auquel cas, toutes les hypothèses sont permises ! Mais la bonne nouvelle, c'est que Tekken 7 a encore un avenir devant lui.