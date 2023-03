Tekken 8 : le phénix Ling Xiaoyu reviendra danser dans l'arène, ses techniques exhibées en vidéo

L'EVO Japan 2023 aura lieu ce week-end, alors forcément, les joueurs s'attendaient à ce que des révélations concernant Tekken 8 y soient effectuées. Eh bien, quel que soit le programme prévu par Bandai Namco pour l'occasion, nous n'aurons pas besoin de patienter jusque-là pour découvrir des détails inédits concernant le jeu de combat puisqu'une nouvelle bande-annonce vient d'être mise en ligne ce mercredi, moins de 24 heures après celle de Jun Kazama qui était déjà une petite surprise en soi, puisqu'elle sera bien jouable.

Ainsi, le roster s'agrandit encore un peu plus avec l'ajout de Ling Xiaoyu ! La jeune combattante chinoise apparue dans Tekken 3 et qui est à ranger dans le camp de Jin Kazama sera donc de retour. Nous la retrouvons dans un premier temps face à Nina Williams en plein milieu de Time Square puis contre King, nous faisant la démonstration de ses compétences à base d'arts martiaux traditionnels de son pays, le Baguazhang (que les fans de Naruto connaissent bien) et le Piguazhang.

Aurons-nous droit ces prochains jours à d'autres révélations du genre ? Wait & see, et croisons les doigts pour que quelques personnages inédits soient également de la fête. Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC, reste à savoir quand. Son prédécesseur est quant à lui disponible sur Amazon à partir de 19,95 €.