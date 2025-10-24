Terrifier : le jeu gore avec Art le Clown tient sa date de sortie, un Carpenter à la soundtrack

Nouvelle icône de l'horreur et du sous-genre du slasher, Art le Clown a vu le jour avec le court-métrage Terrifier de Damien Leone, qui a ensuite réalisé un film à sketchs et une trilogie de longs-métrages. Prochainement, Art sera la star d'un jeu vidéo rétro, développé par Relevo et édité par Selecta Play.

Quand sortira Terrifier: The ARTcade Game ?





Les studios ont annoncé que la date de sortie de Terrifier : The ARTcade Game est fixée au 21 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1. Une nouvelle bande-annonce a été partagée, nous montrant Art, incarné par David Howard Thornton, s'amuser sur la version Steam Deck du jeu. Une nouvelle démo est même disponible sur toutes les plateformes.

Qui a composé le thème musical de Terrifier: The ARTcade Game ?





Mais la vidéo dévoile également le thème musical de Terrifier : The ARTcade Game, composé par Cody Carpenter. Le fils de John Carpenter a déjà montré son talent en matière de composition, que ce soit en solo ou en accompagnant son père sur les albums Lost Themes.

Vous pouvez précommander Terrifier : The ARTcade Game en édition collector à 90,90 € ou en version standard à 40,90 € chez Leclerc.