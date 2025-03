Terrifier: The ARTcade Game dévoile sa sanglante édition collector

En attendant des informations sur Terrifier 4 de Damien Leon, les studios SelectaPlay et Relevo vont lancer prochainement Terrifier: The ARTcade Game, un jeu vidéo d'arcade inspiré des films d'horreur gore à succès. Le titre avait été officialisé peu avant Halloween 2024, mais il refait parler de lui aujourd'hui avec une excellente nouvelle.

Terrifier: The ARTcade Game aura droit à son édition physique collector sur PlayStation 5 et Nintendo Switch (les joueurs PC et Xbox Series X|S) devront se contenter d'une version numérique). Cette collector inclura le jeu en version physique, des pin's d'Art et Vicky, un sac à vomi, des gants ensanglantés, une affiche réversible, des autocollants des personnages, la bande originale sur CD, un artbook, une lettre de remerciements, un manuel d'instructions, une boîte premium et du contenu numérique exclusif (un mode Hardcore avec une fin alternative, des skins de personnages et une galerie étendue).

Malheureusement, SelectaPlay et Relevo n'ont pas encore dévoilé le prix de cette édition collector. Terrifier: The ARTcade Game est attendu en 2025 sur PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S et Switch. D'ici là, vous pouvez retrouver le film Terrifier 3 en édition limitée Blu-ray 4K Ultra HD avec son steelbook contre 34,95 € sur Amazon.