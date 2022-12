TGA 2022 : Baldur's Gate 3, la sortie et le contenu de la version finale se précisent en vidéo, une édition collector à 259,99 € annoncée

En Accès Anticipé depuis 2020, Baldur's Gate 3 a déjà eu droit à plusieurs mises à jour conséquentes pour faire évoluer sa technique, son contenu et ses mécaniques de gameplay. Si vous attendiez la version finale pour y jouer sur PC, bonne nouvelle, elle vient d'être confirmée pour août 2023 lors des Game Awards 2022.

La bande-annonce révèle au passage que Minsc et Jaheira, personnages clés des précédents volets, seront bien de retour en tant que compagnons, et donne un aperçu inédit de la cité fortifiée de Baldur's Gate. Et si vous voulez crier votre amour pour le jeu jusqu'à vos étagères, une édition collector à 259,99 € a aussi été dévoilée ! Elle sera limitée à 25 000 unités et comprendra un diorama de bataille et bien des bonus, aux côtés d'une copie numérique du titre.

Chaque édition collector contient une copie numérique du jeu, une feuille d'autocollants personnalisés, un diorama de bataille entre les Flagelleurs Mentaux et les Drows, un artbook à couverture rigide de 160 pages, une carte en tissu de Faerûn, un ensemble de feuilles de personnage d'origine inspirées de D&D, un porte-clés en métal en forme larve Tadpole, un Booster pack Magic : The Gathering (limité aux 15 000 premières commandes), un dé d20 en métal gravé et inspiré des dés de Baldur's Gate 3, et un certificat d'authenticité, le tout dans une boîte de collection inspirée des Flagelleurs Mentaux.

Elle est peut pour le moment exclusivement être commandée via le site officiel.