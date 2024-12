The Alters : une belle surprise gratuite pour patienter jusqu'en 2025

Après Anomaly: Warzone Earth, This War of Mine et les Frostpunk, 11 bit studios développe un nouveau jeu bien différent : The Alters. Le titre, dévoilé il y a deux ans et demi déjà, nous emmènera aux côtés de Jan Dolski, un ouvrier d'une station spatiale qui va devoir créer des clones de lui-même pour survivre.

Un temps attendu pour la fin d'année 2024, The Alters a finalement été repoussé au premier trimestre 2025, mais 11 bit studios sait se faire pardonner. À l'occasion du PC Gaming Show: Most Wanted, le studio polonais a dévoilé une nouvelle bande-annonce et lance surtout une démo gratuite sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Une belle surprise pour patienter jusqu'au lancement prévu dans les prochains mois.

The Alters sortira également dans le Game Pass day one, vous pouvez vous abonner au GP Ultimate contre 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.