The Binding of Isaac: Repentance, Edmund McMillen donne des nouvelles de l’extension

Cela fait près de 10 ans qu'est sorti The Binding of Isaac, mais Edmund McMillen continue toujours de ravir les fans en développant des extensions. Après Wrath of the Lamb, Rebirth et Afterbirth, le rogue-like va accueillir Repentance, rajoutant du contenu additionnel inédit et des éléments tirés du mod Antibirth.

The Binding of Isaac: Repentance devait normalement sortir cet été, du moins sur PC, mais comme pour de nombreux jeux, le développement a pris du retard à cause de la pandémie de COVID-19. Edmund McMillen a quand même pris la parole sur Twitter afin de donner des nouvelles de l'extension :

Repentance est évidemment toujours en développement. Nous sommes assez loin, nous devons encore ajouter quelques boss, des objets, une ou deux cinématiques et des choses bonus sur lesquelles vous allez en chier. Notre objectif était la fin de l'été, mais en raison du décalage causé par la pandémie, cela peut prendre plus de temps.

Voilà, les joueurs de The Binding of Isaac vont devoir prendre leur mal en patience avant de découvrir Repentance, mais l'attente devrait en valoir la peine.