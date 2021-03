The Binding of Isaac: Repentance, une période de sortie sur consoles, avec des versions physiques

À la fin du mois de mars sortira enfin sur PC The Binding of Isaac: Repentance, la version complète et définitive du rogue-like d'Edmund McMillen, très attendu par les fans. Il s'agira d'une énorme extension, présentée comme une vraie suite tant le contenu additionnel est riche.

Et The Binding of Isaac: Repentance arrivera également sur quelques consoles, mais plus tard. L'éditeur Nicalis vient d'annoncer que le titre sortira dans le courant du troisième trimestre 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch, et il lance déjà les précommandes des éditions physiques, sur PS5 et Switch uniquement.

En attendant de mettre les mains sur The Binding of Isaac: Repentance, une nouvelle bande-annonce (qui recycle le précédent teaser) est à admirer ci-dessus, tout comme des images sur la seconde page. La version précédente, The Binding of Isaac: Afterbirth+, est à 24,99 € sur Amazon.