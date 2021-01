The Binding of Isaac: Repentance, date de sortie, bande-annonce et détails pour l'ultime extension

Jeu indépendant culte et référence du rogue-like, The Binding of Isaac est sorti à l'origine en 2011 sur PC et a eu droit depuis à de nombreuses extensions (Wrath of the Lamb, Rebirth et Afterbirth) ainsi qu'à des portages sur consoles. Mais Edmund McMillen n'abandonne pas encore son jeu, il va prochainement publier une ultime extension.

The Binding of Isaac: Repentance est attendu depuis de longs mois et devait arriver l'été dernier, mais le développement a pris du retard notamment à cause de la pandémie de COVID-19. Edmund McMillen commence cependant bien l'année 2021 et annonce que la date de sortie de l'extension est fixée au 31 mars prochain sur PC. Repentance inclura notamment plus de 130 nouveaux objets, un chemin alternatif avec de nouveaux chapitres, boss de fin et conclusions, une centaine d'ennemis inédits, plus de 25 nouveaux boss, deux nouveaux personnages jouables, cinq nouveaux défis, une centaine de Succès à débloquer et plus de 5 000 nouveaux designs de pièces. Le développeur parle ainsi de 500 heures de gameplay pour découvrir tout cela, équivalent à une vraie suite, mais concentré dans une extension qui devrait ravir les fans.

The Binding of Isaac: Repentance arrivera donc dans trois petits mois sur PC, via Steam, l'extension est également prévue sur consoles par la suite. Le jeu de base est pour rappel disponible sur PS4, PS Vita, Xbox One, Wii U, 3DS et Switch, pas sûr que toutes ces plateformes aient droit à ce contenu additionnel cependant. Vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page et acheter The Binding of Isaac: Afterbirth+ à 25,1 € sur Amazon.