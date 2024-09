Ce terrifiant jeu d'horreur asiatique va faire trembler les joueurs sur consoles

Softstar Entertainment a déjà fait trembler les joueurs avec The Bridge Curse: Road to Salvation, un jeu d'horreur basé sur un film et inspiré des légendes urbaines taïwanaises. Le studio a remis ça, en compagnie de Gamera Games et PQube, avec The Bridge Curse 2: The Extrication, déjà disponible sur PC depuis le mois de mai. Mais les joueurs sur consoles vont eux aussi avoir le droit de trembler.

Les studios annoncent que la date de sortie de The Bridge Curse 2: The Extrication est fixée au 24 octobre 2024 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, pile avant Halloween. Cette suite permet d'incarner quatre personnages différents, qui doivent échapper à des fantômes en résolvant des énigmes et en élucidant un complot. Voici une présentation du jeu :

Bienvenue à l'université de Wen Hua ! Le cours a commencé... Au sein de l'université de Wen Hua, réputée à Taïwan pour ses étranges histoires de fantôme, les membres du club Cinéma élaborent un plan pour recruter de nouveaux adhérents. Un groupe d'étudiants audacieux organise le Carnaval de l'horreur dans l'enceinte du bâtiment hanté de Da Ren. Ils plongent dans les profondeurs de la nuit pour tourner, bien décidés à déterrer un mystère vieux de plusieurs décennies pour leur projet de film d'horreur. Mais lorsque les caméras se mettent à tourner dans l'ombre de la nuit, des événements inexpliqués surviennent... La fiction et la réalité se mélangent alors. Trompe et fuis de sinistres poursuivants De redoutables fantômes rôdent dans les couloirs sombres de l'université. Étouffe chacune de tes respirations, chaque gémissement, car dans ces couloirs labyrinthiques, le moindre son est amplifié. Tu n'es plus un étudiant, mais une proie. Tu devras faire appel à ton instinct de survie pour échapper à tes impitoyables poursuivants. Et grâce à la furtivité, une bonne dose de stratégie et des objets sacrés, tu parviendras peut-être à détourner l'attention de tes traqueurs. Des personnages inoubliables Incarne quatre personnages distincts : Sue Lian, une journaliste déterminée à obtenir l'exclusivité sur les récents événements mystérieux et les trois étudiants pris au piège dans leur éternel cauchemar... Par le biais de différents points de vue, ton aventure t'amènera à croiser la route de personnages mémorables, du sergent Huang aussi hilarant qu'étrange, à la ballerine aliénée dont la présence sinistre te glacera le sang. Explore un campus universitaire à l'atmosphère angoissante Découvre la beauté hantée de Wen Hua, une université taïwanaise réaliste. Traverse les couloirs sinueux qui résonnent sous tes pas et parcours un labyrinthe de salles pour tenter de trouver un moyen de sortir d'un cauchemar sans fin. Fouille les environs pour trouver des indices vitaux et des objets primordiaux qui te permettront de lever le voile sur les mystères de Wen Hua. Chaque objet raconte une histoire. Étudie-les tous méticuleusement pour découvrir des vérités qui se cachent juste sous tes yeux... Résous des énigmes hallucinantes et lève le voile sur un complot effrayant Rassemble avec soin des indices codés. Chaque artéfact et objet éparpillé sur tout le campus te plongera un peu plus au cœur des complots qui hantent Wen Hua. Résous divers casse-têtes pour t'extraire des murs hantés de l'université et de son étreinte énigmatique.

