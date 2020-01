The Division 2 : la Spécialisation Firewall présentée, ça va chauffer !

Si de base, The Division 2 proposait trois Spécialisations pour notre personnage dans le but de diversifier le endgame, Ubisoft et Massive en ont par la suite rajouté deux autres, à savoir l'Artilleur équipé d'un minigun et le Technicien doté d'un multi-missiles. L'Épisode 3 Coney Island : La Traque va lui nous en proposer une sixième, qui a été teasée hier avec la bande-annonce pour le scénario de ce nouveau contenu, et qui promet d'être chaud bouillant.

Comme indiqué sur le site officiel, cette 6e Spécialisation se nomme Firewall en anglais, dont l'arme signature sera le K8-JetStream Flamethrower, efficace à courte distance en crachant un jet de flammes sur les ennemis et leur infligeant ainsi des dégâts de brûlure. Oui, les Nettoyeurs n'ont pas le monopole de la pyromanie ! Pour aller de pair avec cet engin de mort, le Firewall dispose du Mod de compétence Striker Shield, permettant justement de porter certains types d'armes comme le Flamethrower et donnant un buff sur les dégâts, en plus de prolonger ceux de nos alliés en couverture derrière nous. Son arme d'appoint est un shotgun, le Firestarter sawed-off, et il dispose bien entendu son propre arbre de compétences.

Pour terminer, les possesseurs du Pass Année 1 débloqueront instantanément cette Spécialisation sans besoin d'effectuer la Recherche sur le terrain spéciale, bien que cela soit possible de la réaliser pour le plaisir, et obtiendront les skins d'armes Caldera et Basalt, les teintures d'équipement Lava Lake et Tremor, ainsi que la skin Mundane pour le K8-JetStream Flamethrower. Les autres joueurs devront remplir les différents défis avant de pouvoir débloquer le Firewall.

Toutes ces nouveautés arriveront un beau jour de février dans The Division 2, sans plus de précision.