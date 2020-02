The Elder Scrolls Online: Harrowstorm, des menaces souterraines resurgissent dans la bande-annonce de lancement du Pack de jeu

Cette année, l'aventure de The Elder Scrolls Online qui occupera les joueurs se nomme le Cœur noir de Skyrim, présentée comme il se doit en janvier au cours d'un livestream. Si le gros morceau est bien entendu l'extension Greymoor attendue dès le 18 mai, trois autres Packs de jeu vont également compter chacun un morceau de l'histoire.

Le premier d'entre eux, Harrowstorm, est disponible depuis ce mardi sur PC et Mac, apportant deux nouveaux donjons que sont le Sépulcre profane et Crève-Nève :

- Dans le Sépulcre profane, voleurs et pilleurs de tombes ont pénétré de force dans l'ancien site funéraire de Bangkoraï, à la recherche d'une ancienne puissance emprisonnée depuis des siècles. À leur tour, les joueurs doivent se rendre dans ce site funéraire oublié pour y découvrir les raisons de la profanation de la crypte et mettre un terme au plan des malfrats avant qu'il ne soit trop tard. Crève-Nève - La côte nord du Bordeciel occidental est ravagée par de terribles tempêtes surnaturelles qui semblent puiser leur source sur une île habitée par un puissant groupe de sorcières. Les joueurs doivent se rendre sur l'île de Crève-Nève pour y affronter les sorcières et interrompre leur funèbre rituel avant qu'il ne répande mort et désolation sur le monde de Skyrim.

La mise à jour 25 a également été lancée par la même occasion, améliorant performance et vitesse d'affichage pour un plus grand confort de jeu. Une refonte du client est aussi à noter, impactant la taille occupée sur le disque dur, mais obligeant à le télécharger à nouveau. En dédomagement, un familier est offert, le Flammouche écarlate.

Enfin, sachez que The Elder Scrolls Online: Harrowstorm arrivera le 10 mars sur PS4 et Xbox One. En attendant, tout le monde peut profiter de la bande-annonce de gameplay ci-dessus, introduisant les enjeux narratifs de ce pack signant le retour de Lyris Titanborn. Une preview des développeurs en vidéo avait également été partagée la semaine dernière, si vous souhaitez en savoir plus.