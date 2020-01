The Elder Scrolls Online : suivez l'annonce de la prochaine extension à Skyrim ce jeudi soir en notre compagnie

C'est au cours de la cérémonie des Game Awards 2019 que Bethesda a dévoilé l'ultime cinématique de la Saison du Dragon, nom donné à toute l'année de contenu auxquels ont eu droit les joueurs de The Elder Scrolls Online. Il est désormais temps de découvrir de quoi sera fait 2020, avec un retour à Skyrim !

C'est ce jeudi 16 janvier que la grande révélation sera effectuée en direct de Las Vegas, à 23h00 ici en France, par Rich Lambert (directeur créatif de ZeniMax Online Studio) et Pete Hines. En post-show, Jessica Folsom et Gina Bruno seront en plus rejointes par Mike Finnigan (Directeur des donjons) et Leamon Tuttle (Maître du savoir) pour davantage de détails. Le livestream entièrement traduit en français commencera lui dès 21h00 pour un pré-show avec tout un tas d'invités (Merry, Désastre, Mahyar, Elyse Phel, Bob Lennon et Krayn).

Et histoire de faire participer la communauté, plus il y aura de spectateurs durant la présentation de l'extension sur l'ensemble des plateformes de diffusion et plus les récompenses seront importantes :

80 0000 spectateurs simultanés : le familier Chauve-souris à longues ailes ;

150 000 spectateurs simultanés : une sélection suggérée par la communauté.





Qu'attendez-vous de ce nouveau Chapitre de The Elder Scrolls Online ?