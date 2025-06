The Expanse: Osiris Reborn, un Action-RPG annoncé dans l'univers de la série de SF

Adaptée des romans éponymes de James Corey, la série The Expanse fait le bonheur des amateurs de science-fiction et elle a déjà eu droit à un jeu vidéo, The Expanse: A Telltale Series. Mais cette semaine, c'est Owlcat Games qui dévoile un nouveau jeu dans cette franchise de SF, bien différent du titre narratif de Telltale Games ou des C-RPG qu'il a l'habitude de développer.

The Expanse: Osiris Reborn sera un Action-RPG de tir à la troisième personne, avec des choix multiples. Les joueurs incarneront un mercenaire qui se retrouve « au mauvais endroit au mauvais moment » et qui va devoir former un équipage pour déjouer une conspiration, rien que ça. Voici une présentation du jeu :

L'univers ne nous dit jamais si on a raison ou tort





En ce 24e siècle, l'humanité a conquis le cosmos. Pour autant, l'existence est toujours aussi rude. Dans The Expanse: Osiris Reborn, un jeu de rôle et d'action de science-fiction porté par une histoire aussi riche que complexe, vous incarnez un mercenaire de Pinkwater Security dont le bref séjour sur l'astéroïde Éros tourne à la catastrophe. Pris au piège d'un confinement mortel et projeté au cœur d'une conspiration qui vous dépasse et s'étend jusqu'aux confins du système solaire, vous allez devoir vous adapter et prendre le contrôle d'un vaisseau incroyablement avancé pour espérer survivre.

Créez et personnalisez votre capitaine, qu'il soit Terrien, Martien ou Ceinturien, et menez un équipage de spécialistes talentueux alors que vous affrontez des menaces de plus en plus dangereuses, des pressions politiques écrasantes et un ennemi impitoyable, qui ne reculera devant rien pour vous faire la peau. Dans ce système solaire où tout repose sur de fragiles alliances, la moindre décision a des conséquences.

La confiance n'est jamais un dû - elle se mérite





Vos compagnons sont bien plus que de simples ressources utiles pour les missions. Ces gens ont tous leurs traumatismes et leurs propres loyautés. Certains sont en quête de rédemption. D'autres dissimulent des secrets. Au fil du temps, vos relations se développeront ou se détérioreront en fonction de vos choix et de la manière dont vous dirigez le groupe. Ce vaisseau va devenir votre foyer, un endroit où la confiance n'est jamais un dû, mais se mérite.

Des combats dynamiques en vue objective





Exploitez vos capacités et participez à des fusillades en vue objective qui accordent une grande importance à la couverture. Deux compagnons vous suivront sur le terrain, tandis que les autres vous soutiendront à distance de différentes façons, en neutralisant des systèmes ou en détournant l'attention de l'ennemi, par exemple. À charge pour vous de donner des ordres en temps réel et de vous adapter rapidement pour survivre aux innombrables menaces qui vous guettent.

Le monde fracturé de The Expanse





Visitez des lieux emblématiques comme Ganymède, Cérès, Mars et Luna. Traversez des habitats en ruines et des forteresses politiques en proie à une vive inquiétude et à des tensions écrasantes. Parlez aux locaux. Dévoilez des secrets. Utilisez vos compétences pour influencer le dénouement des événements. Chaque planète et astéroïde vous offrira une perspective unique. Certains endroits sont en proie au chaos. D'autres préservent mieux les apparences. Qui sait, peut-être qu'à l'occasion d'une rencontre fortuite, une voix ou un visage familier vous rappellera à quel point ce système est petit...