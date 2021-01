The King of Fighters XV : Benimaru foudroie ses adversaires en vidéo, la Team Hero dévoilée

C'est désormais une habitude, SNK vient nous régaler chaque jeudi avec une nouvelle vidéo de son The King of Fighters XV. Pour faire suite à sa toute première bande-annonce, nous avons ainsi eu droit au trailer de Shun'ei puis à celui de Meitenkun. Jamais deux sans trois et c'est donc au tour de Benimaru Nikaido, doublé par Atsushi Maezuka, de nous montrer ce qu'il sait faire.

Cet habitué de la licence ouvertement inspiré de Jean Pierre Polnareff de JoJo's Bizarre Adventure est un amateur de shoot-boxing, utilisant ses pouvoirs électriques pour foudroyer sur place ses adversaires. SNK nous avait promis de nouvelles informations cette semaine et elles nous sont venues à la toute fin de sa présentation. Non, pas encore de plateforme annoncée, le suspense commence à être long de ce côté, mais bien l'officialisation de la toute première équipe du jeu. La Team Hero sera ainsi composée de Shun'ei, Meitenkun et Benimaru, nous pouvons donc nous attendre à de sacrés changements pour les autres.

Des descriptions officielles de ces trois personnages ont également été données :

Benimaru Nikaido - Né dans une famille aisée composée d'un père japonais et d'une mère américaine, Benimaru Nikaido est un combattant de haut niveau. Sa silhouette élancée accentue sa force électrostatique et ses jambes ciselées, taillées par des années de shoot-boxing, lui permettent d'exécuter des coups de pied qui frappent comme l'éclair. Durant le tournoi, Kyo Kusanagi, ami et rival de Benimaru, le contraint à surveiller Shun'ei et Meitenkun.

- Né dans une famille aisée composée d'un père japonais et d'une mère américaine, Benimaru Nikaido est un combattant de haut niveau. Sa silhouette élancée accentue sa force électrostatique et ses jambes ciselées, taillées par des années de shoot-boxing, lui permettent d'exécuter des coups de pied qui frappent comme l'éclair. Durant le tournoi, Kyo Kusanagi, ami et rival de Benimaru, le contraint à surveiller Shun'ei et Meitenkun. Shun'ei - Bien qu'il soit encore jeune, Shun'ei est un maître dans la manipulation des illusions. Après l'apparition de mystérieuses mains autour de son corps, Shun'ei est abandonné par ses parents. Le légendaire maître des arts martiaux Tung Fu Rue le prend sous son aile et lui apprend à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Après la défaite d'un étrange être connu sous le nom de Verse, Shun'ei poursuit son entraînement afin de mieux contrôler ses pouvoirs. Il prend part au tournoi accompagné de son ami Meitenkun afin de repousser ses propres limites.

- Bien qu'il soit encore jeune, Shun'ei est un maître dans la manipulation des illusions. Après l'apparition de mystérieuses mains autour de son corps, Shun'ei est abandonné par ses parents. Le légendaire maître des arts martiaux Tung Fu Rue le prend sous son aile et lui apprend à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Après la défaite d'un étrange être connu sous le nom de Verse, Shun'ei poursuit son entraînement afin de mieux contrôler ses pouvoirs. Il prend part au tournoi accompagné de son ami Meitenkun afin de repousser ses propres limites. Meitenkun - Armé de son coussin, le somnolant Meitenkun est un maître dans l'art martial secret Hyakkyokuminminken (Les Huit Extrémités du Poing Endormi). Il considère son mentor Tung Fu Rue et son meilleur ami Shun'ei comme sa famille. L'étendue de son pouvoir et de sa technique est un mystère pour tous, à tel point que beaucoup pensent que Meitenkun est l'arme secrète de Tung.

Et une fois de plus, nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour en voir plus. KOF XV est attendu cette année, sans plus de précision. Samurai Shodown est lui disponible à la vente au prix de 19,99 € sur Amazon.