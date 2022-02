The King of Fighters XV : mois de sortie et identité des combattants du Team Pass 1 révélés en vidéo, un Team Pass 2 déjà annoncé !

Page 1 : Bandes-annonces du Team Pass 1 et des costumes de Terry et Leona

Le lancement de The King of Fighters XV est proche et SNK a d'ores et déjà présenté l'intégralité du roster qui sera disponible au lancement, pour un total de 39 combattants tout de même, Elisabeth Blanctorche étant venue le boucler. Pour autant, ça ne s'arrêtera pas là, car un Team Pass 1 avait été annoncé, devant rajouter deux équipes soit 6 personnages supplémentaires. Eh bien, il ne faudra pas attendre pour savoir ce qu'il contient puisqu'il a fait l'objet d'une bande-annonce, vous pourrez donc choisir quelle édition acheter en toute connaissance de cause.

Ainsi, le Team Pass 1 donnera accès dès le mois de mars à la Team Garou (aucun rapport avec The Voice) composée de Rock Howard (Yuma Uchida), Gato (Yuma Yamaguchi) et B. Jenet (Mikako Komatsu). Du gameplay pour chacun d'eux nous montre que leur développement est finalisé ou en passe de l'être, ce qui n'est sans doute pas le cas de la Team South Town, prévue elle en mai prochain et qui inclura Geese Howard (Kong Kuwata), Billy Kane (Masaki Masaki) et Ryuji Yamazaki (Tsuguou Mogami). Plusieurs visuels de ces futurs arrivants sont disponibles en page suivante.

Le Team Pass 1 sera pour rappel inclus dans l'édition Deluxe et coûtera sinon 29,99 €, chaque équipe vendue séparément étant affichée à 15,99 €. Mais ce n'est pas tout, car comme le nom le laisser penser, un Team Pass 2 va donc lui succéder, et ce dès cette année, avec la Team 3 au cours de l'été 2022 et la Team 4 pendant l'automne.

Enfin, en guise de bonus de précommande, nous avions appris qu'un costume inspiré de Garou: Mark of the Wolves serait offert pour Terry, qui a eu droit à sa propre vidéo en action. Il en va de même pour la tenue Classique de Leona de l'édition Deluxe.

The King of Fighters XV aura donc en fin d'année un roster de 51 personnages et ce n'est peut-être que le début. En attendant, sa date de sortie est fixée au 17 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 49,99 €.